Индонезия предложила мирный план для Украины и России

14:10 2023-06-03

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план прекращения конфликта между Россией и Украиной в субботу на конференции по обороне и безопасности в Сингапуре, где был подвергнут критике со стороны нескольких участников.

«Я призываю Россию и Украину взять на себя обязательства немедленно прекратить все боевые действия», — сказал он, подчеркнув, что этот конфликт сильно повлиял на экономику и продовольственное снабжение азиатских стран.

Министр предложил прекращение огня «на текущих позициях», демилитаризованные зоны, которые будут гарантированы наблюдателями и миротворческими силами ООН.

Он также предложил в конечном итоге провести «референдум в спорных районах», организованный Организацией Объединенных Наций, во время своего выступления перед конференцией Шангри-Ла-Диалог по обороне и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.