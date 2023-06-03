Индонезия предложила мирный план для Украины и России

«Я призываю Россию и Украину взять на себя обязательства немедленно прекратить все боевые действия», — сказал он, подчеркнув, что этот конфликт сильно повлиял на экономику и продовольственное снабжение азиатских стран.

Министр предложил прекращение огня «на текущих позициях», демилитаризованные зоны, которые будут гарантированы наблюдателями и миротворческими силами ООН.

Он также предложил в конечном итоге провести «референдум в спорных районах», организованный Организацией Объединенных Наций, во время своего выступления перед конференцией Шангри-Ла-Диалог по обороне и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.