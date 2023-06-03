Дачный эксперт перечислил основные правила выращивания крупных сладких плодов тыквы

Разберемся, как ухаживать за овощем, чтобы добиться больших и сочных плодов.

Посадка

Тыквы любят тепло, не стоит высаживать их, когда еще не установилась устойчивая солнечная погода.

Лучше сделать это в середине июня, чтобы земля была максимально теплой и заморозки не имели шанса вернуться. В обратном случае плоды будут мелкими, сухими и скудными.

Общий срок вегетации длится до 5 месяцев, поэтому рекомендуется предварительно выращивать рассаду дома или в тепличных условиях.

Так как корни у тыквы очень мощные и ветвистые, необходимо обильно увлажнять землю. Поливы делаем минимум два раза в неделю.

На каждое растение должно уходить по 3 больших лейки.

Обрезка

Чтобы получить хороший урожай тыкв, нужно пресечь разрастание боковых побегов. Можно сохранить несколько самых крепких лоз дополнительно к основной, все прочие убрать.

Эти действия будут способствовать формированию большего количества плодов.

Чтобы тыквы росли сладкими

Для этого применяйте калийные подкормки. Обязательно следите за уровнем влажности почвы при поливах.

Высевайте тыкву только рассадным способом, заглублять семена сразу в грунт не стоит, они могут пропасть.

Сеять семена на рассаду можно с апреля, ориентируясь по климатическим условиям региона проживания. Оставляйте на тыквах максимум три завязи.