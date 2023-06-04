Беженцы из Украины терроризируют польский город Красныстав и запугали его жителей

Сначала по прибытии беженцев проблем с ними не было, пока не случились некоторые "шокирующие" события.

Как утверждает источник, когда сотрудник полиции попытался поговорить с одним из украинских беженцев цыганского происхождения, его земляки в количестве более 10 человек стали попросту выгонять работников правоохранительных органов.

В статье говорится, что "когда-то мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей".

По сообщению источника, местные недовольны бесстыдным и наглым поведением беженцев, рассказами об этом они делятся в социальных сетях.

В пример приводятся такие факты: украинцы бесцеремонно открывают упаковки с продуктами в магазинах, начинают их пробовать, затем оставляют на полке, не оплачивая.

Власти реагируют на сообщения и жалобы жителей и принимают меры. На улицах города стало больше дежурных патрулей сотрудников правоохранительных органов.