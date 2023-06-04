Эрдоган готов приступить к жкономическим реформам с новым министром финансов

Экономист Мехмет Симсек должен возглавить финансовый отдел и вернуть больную экономику страны в нужное русло.

Симсек пользуется большим уважением на финансовых рынках и считается представителем общеприменимых правил экономической и финансовой политики.

Он был министром финансов и заместителем премьер-министра с 2009 по 2018 год.

Сегодня Турции приходится импортировать много товаров и сырья, которые дорожают из-за слабой лиры.

Эксперты предупреждают, что экономика движется к потрясениям, если текущая политика продолжится, поскольку ее валютные резервы истощаются.