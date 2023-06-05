Лукашенко: Беларусь не претендует на захват Калининградской области

5 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов прибыл в Минск с рабочим визитом, где состоялись его переговоры с Александром Лукашенко. В ходе мероприятия Лукашенко заявил, что в годы существования СССР Беларусь "отвечала" за Калининградскую область, из-за чего данный регион и белорусское государство тесно связаны экономическим сотрудничеством и наличием родственников.

Также Александр Лукашенко в ироничной манере отметил, что Беларусь не претендует на захват Калининградской области вопреки тесноте отношений между регионами.