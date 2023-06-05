Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна

Проект постановления получил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, который озвучил решение.

Запрет вступил в силу 2 мая и заменил односторонние ограничения, введённые странами, граничащими с Украиной: Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией.

Запрет не касается транзитных перевозок через эти страны.

После решения ЕС Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязали свои правительства рассмотреть возможность отмены импорта этой группы товаров.

Мера, по оценке экспертов ЕС, была направлена на поддержку местных производителей сельхозпродукции в условиях жесткой конкуренции со стороны Украины.