Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна

Проект постановления получил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, который озвучил решение.
Запрет вступил в силу 2 мая и заменил односторонние ограничения, введённые странами, граничащими с Украиной: Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией.
Запрет не касается транзитных перевозок через эти страны.
После решения ЕС Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязали свои правительства рассмотреть возможность отмены импорта этой группы товаров.
Мера, по оценке экспертов ЕС, была направлена на поддержку местных производителей сельхозпродукции в условиях жесткой конкуренции со стороны Украины.