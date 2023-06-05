Песков: «экстренное обращение Путина» на радио и телесетях является взломом

«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях», — приводит слова Пескова информационное агентство ТАСС.

Песков резюмировал, что на данный момент специалисты уже взяли под полный контроль и ликвидировали взлом.

Накануне ряд Telegram-каналов сообщил, что жителе Воронежской и Ростовской областей слышали обращение президента России Владимира Путина о якобы проникновении Вооружённых сил Украины на территорию ряда приграничных российских регионов.