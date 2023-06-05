Bloomberg: в США «тайный трейдер» заработал 7,5 миллиона долларов на законе Байдена о госдолге

Данное соглашение предусматривало предоставление разрешения на строительство газопровода Mountain Valley.

За два дня до подписания документа президентом США трейдер купил 100 тыс. опционов компании, которая будет заниматься строительством газопровода.

Аналитики Bloomberg считают, что подобные действия указывают на утечку информации по соглашению о госдолге.

Строительство газопровода Mountain Valley было заморожено в 2022 году. Тогда акции компании рухнули на 35%, а после решения Байдена выросли на 49%.