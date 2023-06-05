Более четверти немцев недовольны членством страны в Евросоюзе

27% респондентов заявили, что видят в членстве Германии в ЕС больше проблем и недостатков, чем пользы.

Интересно, что во время аналогичного опроса три года назад количество недовольных Евросоюзом было на 12 процентных пунктов ниже.

Количество граждан Германии, которые видят в членстве страны в ЕС больше преимуществ, чем недостатков, сократилось на 14 процентных пунктов до 26%.

41% опрошенных заявили, что видят и плюсы, и минусы в членстве Германии в Европейском союзе.

При этом 14% респондентов считают, что Германии следует выйти из ЕС. Против такого решения выступают 79% опрошенных.