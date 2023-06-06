Минфин: нефтегазовые доходы России в мае снизились на 11,9%

Всего в бюджет поступило 570,7 млрд рублей таких доходов. Прогноз нефтегазового дефицита на май составлял 8,1 млрд рублей.

Однако доходы оказались ниже ожидаемых. В апреле поступления сократились на 32,4 млрд рублей.

На июнь Минфин прогнозирует показатель в 74,6 млрд рублей. Восполнение дефицита запланировано за счет продажи валюты в соответствии с бюджетным правилом.

Речь идет о продаже и покупке китайских юаней на Мосбирже. При высоких нефтегазовых доходах ЦБ покупает валюту, а при низких – продает.