Путин подписал указ о награждении Прилепина и Шубина орденами Мужества

Днём вторника, 6 июня, пресс-служба московского Кремля сообщила, что сегодня Владимир Путин подписал президентский указ, которым постановляется наградить Захара Прилепина орденом Мужества.

Известно, что Прилепин стал жертвой теракта 6 мая текущего года во время езды на личном автомобиле по одной из трасс Нижегородской области России. В какой-то момент произошёл подрыв машины Захара Прилепина, писатель выжил, но получил сотрясение мозга и переломы обеих ног. Водитель Прилепина скончался на месте, им оказался Александр Шубин, также награждённый орденом Мужества по указу Путина.