Зеленский: страны ЕС поставят Киеву «мощное» количество истребителей F-16

Вечером вторника, 6 июня, украинское информагентство "Суспiльне" опубликовало фрагмент свежего интервью с Владимиром Зеленским, который сообщил, что накануне провёл приватную встрече с представителями оборонных ведомств некоторых стран Европы. По словам Зеленского, на данном мероприятии было принято решение, что Киев получит от Евросоюза "мощное" количество самолётов F-16.

При этом Владимир Зеленский признаёт, что на текущий момент в Украине нет инфраструктуры, походящей для эксплуатации американских истребителей, однако в скором времени она будет построена.