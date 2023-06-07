По данным Washington Post, ЦРУ было известно об украинском плане уничтожить газопровод «Северный поток»

Ежедневная газета цитирует информацию из многочисленных конфиденциальных документов, опубликованных в Интернете молодым американским солдатом Джеком Тейшейрой до того, как утечка была обнаружена, а подозреваемый задержан в середине апреля.

В этих документах указывалось, что спецслужба неустановленной европейской страны сообщила ЦРУ через четыре месяца после начала спецоперации России, военные водолазы, подчиняющиеся непосредственно главнокомандующему силами украинской армии, планировали такой акт.

Напомним, что расследование взрывов на газопроводе проводят Германия и Швеция.

Российскую сторону не допустили к следственным действиям.