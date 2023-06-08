Лукашенко подписал указ о помиловании Сапеги, россиянка уже на свободе

Российская гражданка Софья Сапега указом президента Беларуси Александром Лукашенко была помилована и выпущена из исправительной колонии в Гомеле.

7 июня девушку передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор регион Олег Кожемяко.

Решение о помиловании было принято после обращения главы области с просьбой к белорусскому лидеру.

Помилованная Сапега поблагодарила Александра Лукашенко за предоставленный ей "подарок", за "второй шанс" и "возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу".

Софья Сапега заявила, что ей очень повезло, такой шанс был дан не многим.

В свою очередь Кожемяко пожелал девушке счастья, "одуматься" и "сделать какие-то выводы".

В мае 2022 года суд Беларуси приговорил Софью Сапегу к 6 годам колонии, ее обвинили по нескольким статьям УК РБ - разжигание социальной вражды и розни, организация насилия и угрозы его применения в отношении силовиков, незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников.

Ранее осужденная отправляла прошение о помиловании президенту и получила отказ. Потом российскому консулу было дано согласие на экстрадицию Софьи Сапеги в Россию.

Позже по просьбе Олега Кожемяко был подписан указ о помиловании.