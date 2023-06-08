Зеленский прибыл с визитом в Херсонскую область после ЧС на Каховской ГЭС

8 июня пресс-служба офиса президента Украины опубликовала видеозапись, на которой Владимир Зеленский проводит совещание с властями Херсонской области. Утверждается, что Зеленский лично прибыл в Херсонщину, чтобы обсудить проблематику оказания помощи местному населению после подтопления, связанного с ЧС на Каховской гидроэлектростанции.

На видео Владимир Зеленский сообщает, что наиболее приоритетным для правительства Украины сейчас является вопрос эвакуации жителей наиболее затопленных районов Херсонской области.