Зеленский прибыл с визитом в Херсонскую область после ЧС на Каховской ГЭС

11:18 2023-06-08

Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область для обсуждения мер по оказанию помощи населению региона после взрыва дамбы на ГЭС в Новой Каховке.

8 июня пресс-служба офиса президента Украины опубликовала видеозапись, на которой Владимир Зеленский проводит совещание с властями Херсонской области. Утверждается, что Зеленский лично прибыл в Херсонщину, чтобы обсудить проблематику оказания помощи местному населению после подтопления, связанного с ЧС на Каховской гидроэлектростанции.

На видео Владимир Зеленский сообщает, что наиболее приоритетным для правительства Украины сейчас является вопрос эвакуации жителей наиболее затопленных районов Херсонской области.