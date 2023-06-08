На такие выводы наводит высказывание по этому поводу экс-шефа НАТО Андерса Расмуссена, который считает, что «группа стран НАТО может этого захотеть».

Это произойдет в том случае, если Запад не даст гарантии безопасности Украине уже сегодня, или в крайнем случае на саммите альянса в Вильнюсе.

Натовский генерал при этом является официальным советником президента Зеленского по вопросу о месте Украины в будущей архитектуре европейской безопасности.

Он нанес неожиданный визит в ЕС и Вашингтон, где после консультаций сделал вышеуказанное заключение.

Напомним, что по версии СВР России такой сценарий, как ввод польского контингента во Львовскую область был разработан детально уже больше года назад.