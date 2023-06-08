Украине грозит значительный неурожай после прорыва дамбы

По данным Минсельхоза, десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на юге Украины были затоплены после прорыва дамбы на этой неделе.

Кроме того, по крайней мере 500 000 гектаров земли опустеют без орошения.

На пораженных участках в основном выращивают овощи, бахчевые, зерновые и масличные культуры.

Необходима комплексная агроэкологическая оценка состояния почв затопляемых территорий, сообщили в ведомстве.

В большинстве случаев для повторного использования требуется специальная работа.

Украина является ведущим мировым производителем и экспортером зерновых и масличных культур.