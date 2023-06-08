У украинских беженцев возникают трудности с подтверждением квалификации в Польше и ЕС

Проблема заключается не только в незнании языка, но и в длительном процессе признания диплома. Кроме того, на практике часто оказывается, что знаний и умений украинского специалиста оказывается недостаточно, ведь в Польше нужно работать с европейскими системами, другими машинами и техникой.

Кроме того, в отчёте Еврокомиссии «Интеграция людей, бегущих из Украины в ЕС» говорится, что интеграция украинцев в европейский рынок труда и местные общества замедлена из-за неопределённости относительно сроков окончания боевых действий.

Вместе с тем во многих принимающих странах устали от солидарности с украинцами. Это связано в том числе из-за падения экономического роста в принимающих странах и кризиса стоимости жизни.

Европейские чиновники бьют тревогу: мол, дискурс об украинских беженцах может способствовать дезинформационным кампаниям, чтобы посеять раскол в ЕС.