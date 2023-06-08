Хозяйственное мыло поможет раз и навсегда избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях

Ликвидировать мох и лишайник на плодовых деревьях поможет хозяйственное мыло.

Для таких случаев подойдет следующий рецепт: на 1 килограмм поваренной соли и 2 килограмма несгоревших древесных остатков берут 10 литров горячей воды.

В полученный раствор добавляют 2 куска тертого хозяйственного мыла. Жидкость следует вскипятить, а после остудить. Используют чудо-средство в охлаждённом виде.

Дачники размазывают раствор кисточкой или иным приспособлением по стволу плодового дерева. Через время растение следует побелить.