Пентагон опроверг сообщения о наличии у него обломков НЛО

Ранее экс-сотрудник Национального агентства геокосмической разведки Дэйвид Граш заявил, что Пентагон получил такие корабли при проведении секретной операции и хочет восстановить их.

Представитель ведомства рассказал журналистам, что управлению спецрасследований ВВС США ничего неизвестно о проведении подобной операции.

Он также сказал, что в Пентагоне с удовольствием побеседуют с любым, кто располагает другой информацией.

Конгресс США обязал Минобороны проводить расследования возможного существования НЛО. Доклад по этому вопросу будет представлен в июне следующего года.