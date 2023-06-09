ЮАР не будет задерживать Путина по ордеру МУС

Как заявил в четверг представитель канцелярии на брифинге, Кабмин страны принял решение игнорировать ордер о задержании российского лидера, выданный МУС.

«Заместитель председателя Совета безопасности РФ указал, что любой арест президента Путина будет равносилен объявлению войны. Я не думаю, что наша страна хочет, чтобы мы объявили войну России», — заявил представитель.

Ранее сообщалось, что ЮАР, как страна, ратифицировавшая соглашения с Международным уголовным судом, формально была обязана выдать президента России, если он оказался бы на ее территории.

Этот вопрос стал камнем преткновения в ходе подготовки саммита БРИКС в Претории.

ЮАР поддерживает двусторонние отношения с Россией несмотря на западные санкции. В том числе и в оборонной сфере, о чем свидетельствуют совместные военно-морские учения, прошедшие у берегов африканской республики в этом году.