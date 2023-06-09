Моравецкий: Польша не высылает посла России из-за страна ответных мер

9 июня Матеуш Моравецкий публично признался, что хотел бы выслать российского посла из Польши, однако опасается это делать, поскольку со стороны Москвы незамедлительно последуют контрмеры зеркального характера. По мнению Моравецкого, в случае, если Варшава примет решение о высылке посла РФ, Москва закроет польское дипломатические представительство.

При этом Матеуш Моравецкий отметил, что диппредставительство Польши в Москве помогает полякам, находящимся в России, и закрытие данного ведомства навредит простым польским гражданам.