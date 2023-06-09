Моргенштерн заявил, что Екатерина Мизулина хочет дешевой популярности

Моргенштерн, отвечая на вопросы своих поклонников, заявил, что он не посылал цветов Екатерине Мизулиной. Та выложила ролик, в котором демонстративно выбрасывает букет якобы от врагов России.

Пользователи соцсетей решили, что дарителем мог быть Моргенштерн, внесенный в список иноагентов в России. Певец опроверг эти предположения.

Он заявил, что не стал бы дарить цветы человеку, который прикрывается защитой детей в Интернете, а на самом деле просто ищет дешевой популярности любым путем.