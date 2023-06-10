Путин указал точные сроки размещения тактического ядерного оружия в Беларуси

О намеченных сроках предстоящего размещения ядерных боеприпасов сообщил Владимир Путин, встретившись с Александром Лукашенко.

На прошедшей встрече российский президент в разговоре с лидером Беларуси дал оценку текущей ситуации в сфере безопасности. Он назвал ее стабильной и спокойной:

Я бы даже сказал, хорошая, уверенная. Мы взаимодействуем в этой сфере.

Далее глава Российской Федерации отметил, что "по наиболее чувствительным вопросам", о которых была предварительная договоренность, "все идет по плану, все стабильно".

Он уточнил, что после 7-8 июля, как только завершится подготовка соответствующих сооружений, начнется размещение ядерного оружия на белорусских территориях.