Посол Макеев заявил о миллиардном ущербе экономике Украины после взрыва Каховской плотины

орода, инфраструктура, целые отрасли промышленности должны быть восстановлены», — заявил дипломат газетам медиагруппы Funke, точный ущерб нельзя подсчитать пока не сойдет вода.

Правительство Украины подало заявку на экстренную помощь в Федеральное министерство иностранных дел, где запросило танкеры для питьевого водоснабжения, пожарные рукава, спасательные круги, мотопомпы для грязной воды и спасательные жилеты.

По словам Макеева, затраты на реконструкцию для Украины только в этом году составляют 14,1 миллиарда долларов.

«Из них в бюджете Украины уже заложено 3,3 миллиарда долларов. Нужно все, от фильтров для питьевой воды до резиновых лодок», — сказал посол.

Макеев также беспокоится о рыболовстве и сельском хозяйстве в затопленном районе.

«Потери рыболовства из-за потери всех биологических ресурсов будут серьезными. В Херсонской области уже зафиксирована гибель рыбы», — посетовал он.

В самом тяжелом положении сейчас находится сельское хозяйство, отметил дипломат.

«Более 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, на которых было сосредоточено украинское овощеводство, не будут задействованы на долгие годы», - сказал Макеев: «Зернохранилища находятся под водой».

Только несколько судов в черноморских портах сегодня отправляются под загрузку, отметил Макеев.