Скорка: у русскоговорящих беженцев с Украины начались проблемы в Польше

Скорка отметил, что невзирая на недовольства со стороны коренного населения Польши, украинцы продолжают использовать русский язык для общения.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки», — сказал Мирослав Скорка.

Кроме того, он привёл данные социологического опроса, согласно которому отношение в Польше к украинцам становится всё хуже.