В понедельник, 12 июня, Владимир Зеленский своей подписью активировал действие законопроекта о переносе Дня Победы в Украине с 9 на 8 мая. Также данный закон прдеполагает переименование Дня Победы для Украины в "День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Характерно, что ранее Зеленский издал закон, которым назначил 9 мая в Украине Днём Европы, тем самым выразив благодарность европейским странам за военную и финансовую помощь, которую они оказывают Киеву в условиях российской спецоперации.