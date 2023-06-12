WP: США предлагают включить в состав СБ ООН 6 новых членов без права вето

12 июня журналисты американской газеты The Washington Post сообщает, что постоянное представительство США в ООН по инициативе Джо Байдена выступает с предложением реформации Совета Безопасности Организации объединённых наций путём включения в его состав шести новых членов, не обладающих правом вето.

По данным информатора WP, Байден хочет реформировать ООН для его имиджевой реабилитации из-за неспособности организации влиять на события, связанные с российской спецоперацией в Украине. Для принятия подобной реформы её должны одобрить 28 из 193 членов организации.