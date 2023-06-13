Макрон: наступательная операция ВСУ будет продолжаться «несколько недель или месяцев»

05:45 2023-06-13

Глава Франции Эммануэль Макрон высказал свое мнение о продолжительности контрнаступления Украины. По времени это займет от нескольких недель, до нескольких месяцев.

Французский президент Макрон по окончании переговоров с канцлером ФРГ Шольцем и главой Польши Дудой заявил, что контрнаступление Украины началось несколько дней назад и его тщательно планировали.

Он отметил, что со своей стороны страны Европы сделали все возможное, чтобы Украина могла наказать Россию.

Союзники помогают ослабить военный потенциал Москвы и содействуют тому, чтобы Киев смог вернуть себе утраченные территории.

Однако, по словам Макрона, Европа не стремилась к эскалации кризиса и не хотела атак Украины на регионы России.