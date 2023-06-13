Лукашенко: «понял, что болезни на ногах лучше не переносить»

13 июня Александр Лукашенко подверг критике слухи о своём недомогании, признавшись, что недавно он действительно болел, однако при этом чувствовал себя удовлетворительно. По словам Лукашенко, во время течения болезни он "прыгал, бегал и играл в хоккей", поэтому публикации об его якобы серьёзном заболевании носят дезинформирующий характер.

При этом Александр Лукашенко признаётся, что после последней болезни он пришёл к выводу, что "на ногах" заболевания лучше не переносить, поскольку это препятствует быстрому восстановлению организма.