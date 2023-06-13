CNN: Трамп арестован после прибытия в здание суда Майами

Вечером вторника, 13 июня, репортёры телеканала CNN сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наута были арестованы в суде Майами, где бывшему американскому лидеру должны зачитать обвинения в связи с его причастность к хранению секретных документов.

Известно, что процедура ареса в суде является формальным и происходит под контролем федерального маршала, что символизирует готовность подсудимого предстать перед правосудием. Ожидается, что Трампа отпустят под обязательство о явке на следующее заседание суда, однако есть вероятность, что ему придётся провести ночь в тюремной камере.