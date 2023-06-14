Лукашенко: Россия и Украина хотели договориться о длительной аренде Крыма

Лукашенко утверждает, что президент России Владимир Путин показал ему документ, который был парафирован делегациями на российско-украинских переговорах в Стамбуле в марте 2022 года.

«По Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Нормальный договор», — уточнил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что указанный документ в ходе переговоров договорились парафировать Министерства иностранных дел обоих государств, после чего должны были определиться лишь президенты, но украинская сторона в конечном итоге отказалась от мирного соглашения.

«А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции», — резюмировал глава государства.