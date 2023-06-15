Лавров: зерновую сделку не продлят, если «стамбульский пакет» не заработает до 17 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Москва откажется продлевать своё участие в зерновой сделке, если до 17 июля не положения "стамбульского пакета" не будут выполнены в полном объёме. Лавров напомнил, что с момента заключения черноморских соглашений работала только его украинская часть, позволяющая вывозить сельскохозяйственные культуры из Украины за рубеж.

По словам Сергея Лаврова, черноморская мирная инициатива включает в себя пункты по экспорту российской сельхозпродукции и аммиака за границу, однако в действительности западные страны не способствуют этому, а недавно спецслужбы ВСУ подорвали российский аммиакопровод "Тольятти-Одесса".