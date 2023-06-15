Чтобы избежать отключения света в июле, Украине нужен импорт электроэнергии

Кудрицкий полагает, что согласно базовому прогнозу компании на июль и далее до начала зимы для сбалансирования энергосистемы Украине нужен импорт.

Киев намерен ввозить электроэнергию из стран Европы.

По мнению Владимира Кудрицкого, для решения проблемы необходимо также задействовать дополнительные мощности на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях.

Чтобы реализовать это, нужен газ, который является "недешевым удовольствием". Однако, чтобы избежать отключения электроэнергии в стране, лучше пойти на такой шаг.