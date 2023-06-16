Джо Байдена сфотографировали, когда он обнимался с актрисой Евой Лонгорией

Таблоиды сфотографировали американского президента в тот момент, когда он сжимал в объятиях актрису Еву Лонгорию. Это произошло после того, как Лонгория показала в Белом доме свой новый фильм, снятый ею как режиссером.

Фильм Обжигающе горячий стал первым режиссерским опытом Евы Лонгории. Она устроила кинопоказ для президента и его жены.

Картина рассказывает историю Ричарда Монтаньеса, который прошел путь к американской мечте от уборщика до топ-менеджера. Джо Байден позитивно оценил фильм и поздравил с успехом начинающего режиссера.