Столтенберг исключил приглашение Украины в НАТО на ближайшем саммите

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение присоединиться к альянсу на ближайшем саммите, который должен пройти 11-12 июля.

При этом он отметил, что основной темой саммита станет оказание военной помощи Вооруженными силам Украине. Также генсек Столтенберг добавил, что рано или поздно Украина станет частью НАТО и на саммите будет дат четкий сигнал об этом.

Отметим, что основными условиями вступления любой страны в НАТО является отсутствие территориальных споров с другими государствами и неучастие кандидата в военных конфликтах на момент вступления.