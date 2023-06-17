Немецкое авторитетное издание Spiegel пишет, что бойцы Вооруженных сил Украины всячески пытаются не попасть в зону боевых действий. В частности, речь идет о танкистах.

По заявлению немецких журналистов, танкисты украинской армии имитируют поломку своей техники, чтобы остаться в тылу ремонтировать танк, а не отправляться в бой с российской армией.

"22-летний заряжающий с позывным Гузик сообщает, что есть солдаты, которые отказываются от участия в войне. Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой", - пишет источник.

При этом отмечается, что никто из танкистов, с которыми пообщалось издание, не осуждает такое поведение своих сослуживцев.