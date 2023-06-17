По словам Путина поляки спят и видят, как заполучить обратно Западную Украину

Российский президент Владимир Путин высказался о намерениях Польши на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, в Польше "спят и видят", как вернуть себе прежние территории, а именно - Западную Украину. Скорее всего, они этого добьются, добавил Путин.

Поляки — у них свои цели, они спят и видят, как вернуть Западную Украину. И, судя по всему, к этому идут постепенно.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также заявил, что после поражения ВСУ, Польша может забрать западную часть Украины.