В западных регионах Украины началась масштабная мобилизация

В Ивано-Франковской области Украины начали проводить масштабную мобилизацию военнообязанного населения. Об этом объявил начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Плитус.

По распоряжению властей региона, каждый из подлежащих мобилизации обязан в течении десяти суток явиться в военкомат. Также все предприятия, в том числе и те, что сотрудничают с Вооруженными силами Украины, обязаны предоставить армии автомобили, стоящие на военном учете.