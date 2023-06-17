Войска РФ впервые применили БРТ-камикадзе для уничтожения опорного пункта ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции впервые применили бронетранспортер-камикадзе для уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины.

Об этом со ссылкой на слова военнослужащего с позывным Барнаул рассказывает российское издание "Известия". По словам военнослужащего, БТР подходил к цели на радиоуправлении.

"Примерно в трехстах метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил в его сторону и выпрыгнул. Я, когда машина приблизилась к противнику, с помощью радиоуправления совершил подрыв",- рассказал солдат.

По словам солдата, для осуществления операции использовано было 3,5 тоны взрывчатки.