Forbes: Украина попросит $400 млрд для превращение страны в энергохаб ЕС

Журналисты издания Forbes.ua сообщают, что делегация Украины затребует 400 миллиардов долларов на конференции URC 2023 в Лондоне, предложив за эти деньги превратить своё государство в энергохаб для европейских стран.

По данным Forbes, украинские делегаты в британской столице выступят с презентацией, направленной на привлечение инвесторов из Европы, предлагая превратить Украину в энергохаб для членов ЕС до 2050 года. При этом авторы презентации уверяют, что к середине 21 века украинское государство нарастит производство электроэнергии в 7 раз, активизируя добычу нефти и газа в 4 и 6 раз соответственно.