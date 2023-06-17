Переговоры Путина с африканской делегацией стартовали в Санкт-Петербурге

Корреспонденты информагентства "РИА Новости" уведомляют, что вечером 17 июня в Константиновском дворце Санкт-Петербурга Владимир Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, главой Сенегала ;Маки Саллем, национальным лидером Замбии Хакаинде Хичилемой и президент Коморских Островов Отманом Газали.
Известно, что Путин и главы государств Африки обсуждают мирную инициативу последних по урегулированию украинского кризиса, а днём ранее африканская делегация посетила Киев, где провела аналогичные переговоры с Владимиром Зеленским.