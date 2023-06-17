Переговоры Путина с африканской делегацией стартовали в Санкт-Петербурге

Где лучше всего поставить теплицу на дачном участке: советы профессионала

Теплица - важнейшее сооружение на даче, от нее зависит урожай многих теплолюбивых культур. Чтобы собирать больше плодов, нужно не только хорошо построить и обустроить теплицу, но также поставить ее в правильном месте.