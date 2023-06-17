Путин показал стамбульский договор «о нейтралитете и гарантиях безопасности» Украины

17 июня Владимир Путин принял делегацию африканских лидеров в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, выслушав инициативы о мирном урегулировании российско-украинского конфликта. Также Путин продемонстрировал коллегам из Африки проект договора о прекращении боевых действий в Украине, парафированный делегатами от Киева и Москвы на переговорах в Стамбуле, состоявшихся в 2022 году.

В тексте договора содержатся шаги по деэскалации в зоне спецоперации, закреплён нейтральный статус Украины и гарантии безопасности данного государства, а также будущая численность военной техники и армии этой страны.