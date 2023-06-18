Африканская делегация прибыла на встречу с Путиным в Санкт-Петербург

Цель посещения России главами ЮАР - представление и обсуждение собственного мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Также на переговорах должен быть затронут вопрос продления зерновой сделки. Ранее делегация побывала на Украине и встретилась с Владимиром Зеленским.

Лидеры России и стран Африки проводят встречу в закрытом формате в Константиновском дворце.

На переговорах присутствуют глава ЮАР Сирил Рамафоса, глава Коморских островов Отман Газали, лидер Замбии Хакаинде Хичилема и президент Сенегала Маки Салль.

Из Египта прибыл глава правительства Мустафа Мадбули, Конго представляет – госминистр, а от Уганды прилетел – министр иностранных дел.

Африканских гостей тепло встретили в Санкт-Петербурге, что касается переговоров, пока подробности встречи неизвестны.

Между тем, встреча с Зеленским успехом не увенчалась. Он отказался участвовать в мирных переговорах с Россией.

По мнению Михаила Подоляка, советника главы Офиса лидера Украины, африканские гости прибыли лишь с одной целью - высказать просьбу о приостановке действия ордера Международного уголовного суда на арест российского президента.

Подоляк уверен, что сейчас для Украины приемлем только один план мирного урегулирования военного конфликта - собственный план украинской стороны, на ее условиях.

Другие предложения - всего лишь разные способы капитуляции.