По мнению Пескова, СВО на Украине переросла в войну России и коллективного Запада

По мнению Пескова СВО началась как противостояние России киевскому режиму для обеспечения безопасности жителей Донбасса.

Теперь же она "фактически стала войной между Москвой и западными странами".

Далее пресс-секретарь Путина добавил, что при увеличении радиуса действия переданного Киеву оружия Россия должна будет на столько же увеличивать буферную область.

Это значит, что расстояние, на которое российская армия будет отодвигать украинские подразделения от своей границы, тоже будет увеличиваться.