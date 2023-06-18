Медведев назвал Байдена «старым трухлявым пнем» после его слов о ядерном оружии в Беларуси

Медведев высказал сожаление о том, что у такого человека, как Байден, в руках находится ядерное оружие, которое размещено в Германии, Бельгии, Италии, Турции, Нидерландах.

Также он отметил, что это не тактическое оружие, а авиационный боевой запас.

Из комментария Дмитрия Медведева в Телеграм-канале:

Старый трухлявый пень, страдающий слабоумием, погрязший в семейной коррупции и который претендует на переизбрание на пост президента США, заявил ничтоже сумняшеся.

Так российский политик отреагировал на ранее сказанные Байденом слова о размещении ядерного оружия в Беларуси. Президент США назвал такой шаг "совершенно безответственным".