Песков: Цель демилитаризации Украины во многом достигнута

Песков заявил, что на момент начала СВО страна была сильно милитаризована.

"Фактически эта цель - демилитаризаця - в основном достигнута. Украина использует все меньше собственных вооружений и все больше систем вооружений, поставляемых странами Запада", - отметил Песков.

Он добавил, что страны НАТО во главе с США "все больше вовлекаются в этот конфликт и стали его стороной.

Предтставитель Кремля подчеркнул, что "это вынуждает Россию принимать более решительные меры для обеспечения безопасности жителей Донбасса и Российской Федерации".