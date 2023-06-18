Украина требует от Польши восстановления памятника нацистам из УПА

Он также заявил, что Киев не разрешит эксгумацию погибших во время Волынской резни, поскольку Польша не восстановила разрушенный памятник воинам УПА в Подкарпатье. По его мнению, украинские могилы в Польше в опасности и там есть есть люди, способные перейти "красные линии"

Дробовича спросили о «громком скандале», разразившемся после слов пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины, который в мае заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынскую резню.

Портал glavcom.ua, с которым общался Дробович, поинтересовался, не перешла ли Варшава "красные черты со своими требованиями". Глава Украинского института национальной памяти это опроверг, напомнив, что его страна "неоднократно выражала свою позицию по поводу Волынской трагедии".

По мнению Дробовича, если поляки "имеют обиду на какие-то памятные места", украинская сторона "готова к сотрудничеству". Однако он привел примеры того, что, по его мнению, взаимоотношения не складываются. Одним из них были раскопки вокруг украинского кладбища под Перемышлем, о результатах которых Польша не проинформировала Украину.

Дробович добавил, что Украина придерживается мнения, что пока Польша не восстановит первоначальное состояние памятника УПА, "нельзя согласиться на новые раскопки и эксгумации поляков, захороненных в Украине", потому что "украинские могилы в Польше по-прежнему находятся под угрозой".