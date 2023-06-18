Устенко: Украина будет покрывать госдолг тем, что «отберёт» у России

21:39 2023-06-18

Советник Зеленского Олег Устенко рассказал, как правительство Украины намерено рассчитываться по государственному долгу после окончания СВО.

18 июня персональный советник Зеленского по вопросам экономического характера Олег Устенко публично заявил, что после завершения спецоперации администрация Киева намерена рассчитываться с Западом по своему госдолгу с помощью активов, которые были конфискованы у России в результате введения санкций.

По словам Устенко, в западных странах уже сейчас заморожено около 350 миллиардов долларов активов РФ и $150 миллиардов, принадлежащих российской элите, в то время как государственный долг Украины существенно меньше данных сумм.