Устенко: Украина будет покрывать госдолг тем, что «отберёт» у России

18 июня персональный советник Зеленского по вопросам экономического характера Олег Устенко публично заявил, что после завершения спецоперации администрация Киева намерена рассчитываться с Западом по своему госдолгу с помощью активов, которые были конфискованы у России в результате введения санкций.

По словам Устенко, в западных странах уже сейчас заморожено около 350 миллиардов долларов активов РФ и $150 миллиардов, принадлежащих российской элите, в то время как государственный долг Украины существенно меньше данных сумм.