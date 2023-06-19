ФСБ РФ пресекла теракты со стороны ВСУ против руководителей Запорожской области

Эта информация распространена Центром общественных связей ФСБ России.

В сообщении ведомства говорится, что для разоблачения террористов и пресечения попыток совершения диверсионно-террористических действий, запланированных Главным управлением разведки украинского Министерства обороны, была разработана и проведена оперативная игра.

Планировавшиеся теракты организовывались в отношении военных и гражданских руководителей, занимающих высокие посты в администрации Запорожской области, также работников силовых структур Российской Федерации.

Контрразведчики России вычислили представителя украинских спецслужб, курировавшего действия предварительно завербованных пособников из числа местных жителей.

Центр общественных связей ФСБ РФ подчеркивает, что, помимо разоблачения терактов и задержания подозреваемых, получена подробная информация об операциях, которые намеревалось провести Главное управление разведки украинского

Министерства обороны, а также изъяты средства совершения противоправных действий, раскрыты каналы агентурной связи, а также способы финансирования террористической деятельности.